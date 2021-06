DoorDash gaat hondenkoekjes bezorgen

Tja, is het nu een restaurant platform i.c.m. maaltijdbezorging of straks meer en meer een koeriersdienst? Zo lijken ze meer te gaan concurreren met namen als Amazon, UPS enz. Ik denk dat Jitske er ook met veel verbazing kennis van neemt. Hondenkoekjes kun ja natuurlijk zien als maaltijden haha, maar ik denk niet dat TKWY hier de concurrentie wil aangaan met namen als bv. Bol.com, Post NL, DHL enz.



Enige specialisatie lijkt me een must om de grootste te worden. En de geweldige reclame van GrubHub met " "We Serve Restaurants" dat zou goed zijn om te kopiëren naar andere landen.



En ook zou het goed zijn als er meer en betere restaurants bijkomen en niet voornamelijk fastfood adressen. En is samenwerken met een adres hier in NL als Socialdeal niets? Die verkopen meer de tickets en regelen de bezoekjes, maar dat kan natuurlijk ook thuis geleverd worden.