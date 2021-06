Invesco neemt belang in Acomo

Jaren geleden heb ik ook acomo in de portefuille gehad, qua koers doet hij niet veel, toen stond hij op 21€, wel stond hij aan de avond dat hij ex dividend ging, al weer hoger dan de dag ervoor, dus dat was wel dik kassa!!

Op de beurs maakte ik van de week geen bokkensprongen, de plussen wonnen het maar net van de minnen +0,2%, of ik daarmee het aexje overtrof weet ik niet, die iex jongens hebben waarschijnlijk oranjekoorts, want het weekoverzicht ontbreekt.

Besi trok de kar, die pluste 2,17%, eigenlijk heel matig, ze kwamen eventjes met een omzet verhoging van 25%, daarbij nog eens een bruto marge verhoging van 5%, grote namen van klanten kwamen voorbij vliegen; intel, samsung en tsmc, toch ging besi zwaar rood, nu ja dat was een mooi bijkoop moment, op 71,68 heb ik hem bijgekocht, uiteindelijk liep hij toch nog net groen 72,52, maar hij had een sprong naar 75€ zeker verdiend, want de knaken worden met kruiwagens vol in het geldpakhuis gereden, daar in Duiven!!

2e plusser was shelletje, ook deze week schreef hij weer leuk groen, zien jullie wel, klimaat riddertjes dat shell best groener wil, zelfs op de beurs, Bennetje is best van goeden wille, maar met zijn vingers knippen en roepen; hocus spokus, Pilatus pas, ik wou dat shelletje opeens een supergroen bedrijfje was!! dat lukt hem helaas nog niet, het vergroenen is moeilijk en kost veel energie en geld, maar als Bennetje mogelijkheden ziet, scoort hij direkt in het klimaatdoel!!

Aperam zorgde gisteren weer voor gebak, hun heel leuke kw dividend word uitgekeerd, ik heb er maar shelletjes van gemaakt, want als Bennetje nog ruimte ziet om bij de 2 kw cijfers het div weer wat te verhogen, dan staan ze ongeveer weer op gelijke voet met aperam, shell moet bijna wel met klinkend 2kw materiaal komen, benzine kost steeds meer, net als de kleur van dat spul ; goud!!

De kleine jongens waren bij mij de pret bedervers, kpn ging zwaar nat toen die aso bloedzuigers afhaakten, gelukkig was het bericht dat de uitrol van glasvezel met de pensioenbroeders een goede doek voor het bloeden, uiteindelijk was de schade 1,91%, ik kon het niet laten hem op 2,59 bij te kopen, bij kpn zit zat opwaartse potentie in het vat!!

Post nl kreeg ook zo'n, tegenwoordige, standaard bestraffing op de beurs, als je het waagt met goede cijfers of strategie te komen, dan krijg je een ongenadig pak billenkoek, toch trok ook ons postbedrijfje weer leuk bij-1,96%, heel klein;renewi schreef ook dik rood, maar zijn grotere broer envipco steigerde gisteren bijna en trok hem weer iets uit de put!!

Vandaag op de knietjes; ruchten, oftenwel; onkruid uit de groente bedden trekken, want anders overwoekert die troep alles, ook nog een Koreaanse Mercedes oud metaal laden, want die lieve ,ultra groene Dalmmieten moeten ook leven!!

Morgen mogen we weer echt onder het heerlijke schatrijk makende WOORD komen, voor Jan de zanger wordt het extra fijn, want door de corona versoepelingen verschijnen er weer meer van die lieflijke liederen Sions op het Psalmenbord; heerlijk!!

Maandag moet ik nog overwegen wat ik met nog een deel van het aperam div doe; renewi? of toch maar shell, renewi gaat bij blijvend beter resultaat ook weer aan dividend denken, eerst maar eens zien, zei de blinde, wat er gaat gebeuren!!SJALOOM!!!