CPB: Nederland moet bitcoin in de ban doen

quote: Jestbread schreef op 11 juni 2021 08:17:

[...]Want? Je kan daarmee je boodschappen betalen? Of je wil de koersstijging in dollars uitgekeerd zien zoals alle maxi’s?

Ok, jij hebt wat spaarcentjes en je leeft in een dictatuur of crimineel land. Wat doe je ermee? Stop je die bankbiljetjes in een oude sok om er achter te komen dat ze 10 jaar later waardeloos zijn? Breng je je centjes naar de bank die door de overheid wordt gecontroleerd? Punt wat ik wil maken is dat crypto’s een functie kunnen hebben als waardeopslagmiddel en zelfs betaalmiddel in een monetair en politiek onstabiel deel van de wereld.Het feit dat je met crypto’s onafhankelijk bent van overheden is niet alleen voor criminelen een reden om ze te willen hebben. Daar ligt een bestaansrecht. Dus makkelijk om als Nederlandse CBS iets te vinden van crypto’s als een mier die vindt dat de olifant te hard stampt.