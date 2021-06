Shell wil sneller uitstoot verminderen

Goed stuk van Ben van Beurden, waarin zowel de frustratie van de uitspraak als ook de wil om de energie transitie als bedrijf te leiden blijkt. Vond vooral onderstaande passage een hele mooie, die ook duidelijk aantoont hoe onzinnig de uitspraak vd rechter is."To mention one, perhaps extreme scenario, imagine Shell decided to stop selling petrol and diesel today. This would certainly cut Shell’s carbon emissions. But it would not help the world one bit. Demand for fuel would not change. People would fill up their cars and delivery trucks at other service stations."Grote winnaars zijn de (nationale) olie bedrijven in Rusland, KSA, Irak, VAE, Qatar, Oman, China en straks ook Iran. Want dit soort rechterlijke uitspraken zul je daar niet zien. Die gasten produceren een stuk minder netjes dan bij RDS, waar veiligheid, methaan emmissies en energy / CO2 reductie plannen wel nadrukkelijk op de agenda staan.