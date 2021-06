Aandeel Tesla in de lift na sterke Chinese data

Behoorlijk ja. Las deze week dat Tesla in NL al ver achterblijft bij de EV's van Skoda. En de echte concurrentie in het hoge kwaliteit segment moet nog starten. Voor net zoveel geld als een Tesla koop je straks een Volvo, BMW, Mercedez of Porsche. Dat zijn bedrijven die hun auto's echt testen, dus geen batterijen die in brand vliegen, ramen die zomaar breken etc. Lijkt me een makkelijke keuze, toch?



De instap modellen van Hyundai, VW, Skoda zullen een veel betere kwaliteit / prijs verhouding hebben dan Tesla's model 3. En dan vallen alle winsten die Tesla nu haalt uit de emissie-rechten van de niet EV producten straks ook nog wel als die allemaal hun eigen EV's maken.



Ze staan nu rond 600$ met een K/W van ook rond de 600. Ik denk dat alles boven de 100$ eigenlijk al te veel is....