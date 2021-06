172,6 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

Ja, van dit overzicht wordt je bepaalt niet vrolijk, ook roept corona, met alles er omheen, vele vragen op, helpt het vaccineren echt zo enorm, zoals de virologen ons willen doen geloven, of heeft de steeds sterker wordende zon met zijn rijke mix aan vitamine D een grote gunstige invloed, ik denk dat de zon hier veel positiefs bijdraagt, maar de top wetenschappers lachen hier om, zij zweren bij hun vaccins, ik ook, maar dan geen jansens, maar van Jan zijn overheerlijke moestuin !!

Van de week had ik echt geen reden tot mopperen op de beurs, 3 hoofdfondsen; besi, aperam en shell gingen7,91%,5% en 3,58% omhoog en gaven daarmee het aexje een flink pak slaag, die ging 0,97% voorwaarts, ik kon er ruim 3% bij schrijven, alleen mijn 4e grote fonds; post nl wilde niet, daar zie je behoorlijke winstnemerij,de laatste weken, ik ben benieuwt, wat de strategie update op het bord gaat toveren!!

De lage koers van kwaliteits aandeel kpn, lokt nog altijd geen kopers aan, terwijl het ook nog eens een leuke dividend jongen is, ik heb een nieuwe ster aan het firmanent doen verschijnen; renewi, zij profiteren namelijk heel sterk van de zeer confortabele prijzen van oud metaal, ik denk, zeker als de corona ontwikkelingen gunstig blijven, dat Dalm leuke vergoedingen blijft geven, dan gaat het mes aan 2 kanten snijden, ook op de beurs, ik had al eerder belangstelling voor renewi, maar ben hem helaas lange tijd weer vergeten, dat was niet slim van mij!!

Shelletje kon van de week gelukkig wel bijna de olieprijs bij houden, die ging 4% omhoog, zit er bij die vakantieboeren weer een kink in de kabel; air france ging leuk omhoog, maar werd later in de week weer zo'n drama boeing!!

Op de tuin is niet veel te doen vandaag, na de heerlijke regen, wat bonen bij de stokken leggen, als je geluk hebt staan ze met een week boven de grond, dat is het beste voor een voorspoedige verdere groei!!

We hadden nog een paar leuke Dalm verrassingen gisteren, dus moeten we nog het 1 en ander scheiden, want dan levert het het meeste op bij de metaal recykling specialisten!!

Morgen kunnen we kiezen voor de bakker die het lekkerste brood bakt, we zijn op meerdere plaatsen welkom, ik denk dat ik kies voor de oudste herder, ik geniet altijd van zijn goede rijke warme Schriftuitleg, altijd haalt hij iets mooi verrassends uit het wonderschone WOORD!!

Maandag hoop ik dat de strategie update van postnl beursplein 5 op zijn grondvesten laat schudden, gelijk boven de 5€, al eens eerder deed ik zo'n uitspraak, bij de kaap van 3€, toen ging het nog wel eventjes duren, maar het is uiteindelijk dik goed gekomen en al lukt het maandag misschien niet gelijk, op termijn zie ik tante pos richting de 6€ gaan!! SJALOOM!!!