NX Filtration wil naar Amsterdamse beurs

Het Twentse NX Filtration gaat naar de beurs. De maker van waterzuiveringsmembranen, uit de stal van investeringsmaatschappij Infestos, wil daarmee €150 mln ophalen.Bij de beursgang rekent NX Filtration op een waardering van maar liefst €500 mln. Dat is een aanzienlijk bedrag voor een bedrijf dat afgelopen jaar met 45 medewerkers een omzet van €1,1 mln boekte en eind 2020 een balanstotaal van €14,5 mln had.'We zijn echt een groeibedrijf, daar is alles in ons bedrijf op gericht. We verwachten dat de omzet in de komende jaren zeer snel gaat toenemen', zeggen oprichter en technisch directeur Erik Roesink en ceo Michiel Staatsen in gesprek met het FD.De Britse investeringsmaatschappij M&G Investments en het Nederlandse Teslin nemen een groot deel van de bij de beursgang nieuw uit te geven aandelen in handen: zij stappen in voor €56 mln, goed voor een kleine 40% van het bedrag dat NX Filtration wil ophalen.Rietjes om het water schoon te makenRoesink heeft het bedrijf in 2016 opgericht en is als deeltijdhoogleraar membraantechnologie verbonden aan de Universiteit Twente. NX Filtration maakt ook gebruik van die techniek: het water wordt door membraanfilters gepompt, een soort buis met rietjes, waarmee het volgens Roesink gefilterd wordt van virussen, bacteriën, medicijnresten en microplastics.NX Filtration wil haar modules wereldwijd verkopen. 'We zien toepassingen in landen zoals India, Indonesië en de Filipijnen. Maar ook in Nederland testen we de technologie met drinkwaterbedrijven. We hebben hier goed drinkwater, maar het kan altijd beter', vult directeur Staatsen aan.Het bedrijf wil bijvoorbeeld het water in het Twentekanaal zuiveren en weer als drinkwater inzetten. Dat water is na een grote brand bij bandenfabriek Apollo Vredestein in 2003 onbruikbaar geworden, doordat met het bluswater ook giftige stoffen in het kanaal terechtkwamen.InvesteerdersRoesink is geen onbekende in de wereld van waterzuivering. In 1985 was hij medeoprichter van X-Flow, een bedrijf dat ook vloeistoffen zuiverde middels membraantechnologie. De onderneming werd in 1997 verkocht aan Norit in Enschede, bouwer van waterzuiveringsinstallaties.Een grote aandeelhouder van NX Filtration is Infestos, het investeringsvehikel van Bernard ten Doeschot. Die Twentse ondernemer verdiende zijn vermogen met koolstofmaker Norit. In 2018 bracht zijn investeringsmaatschappij Alfen naar de beurs, de Flevolandse leverancier van elektriciteitssystemen en laadpalen.Infestos, dat het bedrijf samen met Roesink oprichtte, steekt bij de beursgang nog eens €10 mln in NX Filtration. De investeringsmaatschappij houdt volgens Roesink na de beursgang een 'aanzienlijk' meerderheidsaandeel in handen. Ook de Universiteit Twente is aandeelhouder.Lees het volledige artikel: fd.nl/beurs/1385741/twentse-waterfilt...