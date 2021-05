Geldhoeveelheid eurozone stijgt minder snel

quote: JBL_0123 schreef op 31 mei 2021 10:51:

[...]

Als je lekker veel hebt kunnen lenen voor die hoop bakstenen en daarbovenop nog een kredietje voor de wagen, enz. En het leven wordt plots 20% duurder maar de lonen volgen niet. Dan vrees ik dat er veel gezinnen in de gevarenzone gaan komen.

Momenteel nog steeds een withete vastgoedmarkt, vraag me af hoe lang nog...

[...]Als je lekker veel hebt kunnen lenen voor die hoop bakstenen en daarbovenop nog een kredietje voor de wagen, enz. En het leven wordt plots 20% duurder maar de lonen volgen niet. Dan vrees ik dat er veel gezinnen in de gevarenzone gaan komen.Momenteel nog steeds een withete vastgoedmarkt, vraag me af hoe lang nog...

Zal meevallen, van de week nog nieuwsbericht dat 40% van de huizenbezitters bezig is met versneld aflossen dus de loan to value zal bij een groot deel van de huizenbezitters uitermate gunstig zijn, ook als er een tijdje een daling in de huizenprijs optreedt.Diegenen die wel genaaid zijn, zijn de starters, die zich nog lang geen gezin kunnen veroorloven. Die hebben zich maximaal in de schulden moeten steken om een huisje te kunnen bemachtigen. Daarom is de inflatie ook zo laag, al die boomers maar een beetje zeuren (ook hier), terwijl veel jongeren straks echt de sjaak zijn. Of de Isaac zoals AJK dat zegt.