Inkoopmanagers en banencijfer tekenen de week

AEX, S+P 500 en andere indices opereren om en nabij weerstandniveaus. De redenatie bij sommigen is dat als het niet wil dalen, het wel verder omhoog moet gaan. En de lat wordt weer een stukje hoger gelegd. De AEX is vanaf november verleden jaar voor de zevende maand op rij gestegen met ca. 35% gestegen zonder noemenswaardige correctie. De vraag is of we te maken hebben met een nieuw fenomeen, en correcties vanaf nu tot het verleden behoren en we hiermee zijn aanbeland in een ‘nieuwe tijd’. Ik geloof er werkelijk niets van. Okay, met 0% rente gelden er afwijkende koers/winst waarderingen en kunnen ook andere waarderingsmaatstaven(modellen)regelrecht de prullenbak in. Immers de door Biden geïnitieerde stimuleringspakketten zorgen voor een constante stroom liquiditeiten richting de beurzen. Het gevolg is dat vrijwel iedereen direct- of indirect belegd, met het idee dat mocht de beurs onverhoopt dalen, de markten toch wel worden gered door de Amerikaanse overheid. Daarnaast zijn er praktisch geen shortposities meer welke als schokbreker kunnen fungeren tijdens een correctie. Markten zijn hierdoor topzwaar geworden en kunnen met het minste of geringste uit evenwicht raken. Ik zou niet vreemd staan te kijken dat indien de S+P 500 door de 4200 punten gaat, en de AEX door de 720 punten, de opgang snel aan kracht gaat verliezen, immers iedereen heeft al nl. gekocht. Een correctie ligt hiermee op de loer. Een eerste signaal was de dalende Bitcoin. Mocht de dollar binnenkort aan kracht gaan winnen, dan kan dat een tweede indicatie zijn om reden dat men de aandelenverkoopopbrengsten al dan niet tijdelijk parkeert in de meest erkende en verhandelde wereldvaluta.