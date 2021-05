Wat moet je met dit soort berichten? Ja zou de koersdruk afgelopen weken kunnen verklaren. Waar ben je als bank mee bezig als je binnen 2 weken alweer jouw belang met de helft afbouwt?



Ze hebben toch studie gedaan neem ik aan Was die achteraf niet goed? Voorzover ik kan nagaan is er weinig veranderd bij ASR.



Wat zie ik over het hoofd?



Groet, Jonas