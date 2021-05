De huidige directie heeft het pad van uitbreiding in andere landen verlaten. Te denken valt aan Duitsland, Oostenrijk, Spanje en nu Zweden. De focus ligt op de Benelux (waarom moet Ronald Voogt dan weg. Neemt de huidige directie die functie over?). Ik neem aan dat met de opbrengst van Zweden de perpetual en lening van de grootaandeelhouders afgelost wordt.

Mean and lean. Knap hoor!