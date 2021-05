Bank of America groter in Just Eat Takeaway

Just Eat is gewoon te duur. De sector heeft verschrikkelijk slechte winstcijfers onder het mom van "het komt later wel, we moeten eerst groeien". Ze rekenen hoge tarieven en zitten in een drukke markt. Ik kan mij werkelijk niet voorstellen dat mensen dit aandeel serieus nemen. Fundamenteel het lachertje van de AEX (na misschien Galapagos die er weer uit is en nu weer wat betere resultaten laat zien). Stond in oktober nog 110 euro en nu 74 terwijl het enorm goed zou gaan met de consumentenproducten.



Gewoon dik 150 miljoen verlies voor een dozenschuiver (met voedsel dr in). Koop dan gewoon PostNL, bpost, Ahold of Unilever. Dan krijg je tenminste je geld nog ooit terug. Adyen heeft ook een idiote K/W maar maakt ten minste winst en groeit goed in een markt waar ze aan de top staan.