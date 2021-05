Beursupdate: AEX licht hoger

Olie prijzen blijven stijgen, natural gasprijs steady, LNG liquifaction margin hoger, resultaten voor RDS zullen dus hoger moeten gaan uitpakken. Kan in feite niet anders. Energievraag ook nog eens behoorlijk oplopend, ook nog verder gestimuleerd door pandemie ontwikkelingen. Schuld wellicht binnen 2 (1?) kwartalen terug naar onder 65 miljard USD. Daarna dividend herstel. Verder: Uitspraak in aangespannen rechtszaak door Milieudefensie tegen Shell in Nederland wordt nu wereldwijd (zelfs in NL) door juristen als een lachertje omschreven. Uitspraak heeft nu nog negatief sentiment, maar uiteindelijk gaat het om de "knikkers". De verliezers van nu, zijn de winnaars over een jaar of twee (en uiteraard vice versa). Het oude liedje herhaalt zich weer.