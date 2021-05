Aandeelhouder keert zich tegen DoorDash-oprichter Xu

Leuk toch zulke artikelen.



Gedachtes tijdens het lezen.



Hhhmm dat is zorgelijk.

Dat is niet best.

Nog steeds verlies en tegenwind om eindelijk eens winstgevend te worden door grotere concurrentie.. ondanks corona...

Nog meer zorgen uit de hoek van werknemer betalingen, of eigenlijk geen werknemer maar zelfstandig omdat dat beter uit te knijpen is.....



Oei oei oei...



Ow koers 6% hoger.



Gelukkig, niks aan de hand dus.



Next.