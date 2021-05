Rechter dwingt Shell tot verdere reductie CO2-uitstoot

quote: jonas schreef op 26 mei 2021 16:26:



De gerechtelijke macht is diep gezonken met toetsing aan dit soort subjectieve meer politiek ingeven door linkse actiegroepjes dan harde wetgeving. Nieuw dieptepunt is de verpolitiseren van de gerechtelijke macht



"Dat volgt uit de voor Royal Dutch Shell geldende ongeschreven zorgvuldigheidsnorm, die de rechtbank heeft ingevuld aan de hand van de feiten, breed gedragen inzichten en internationaal aanvaarde standaarden", zei de rechtbank."



Groet, Jonas

Inderdaad!Wat een klucht is onze rechtspraak toch. Shell is toch een legitiem bedrijf? Wanneer gaan we individuen aanklagen die te veel vliegen? Of een oldtimer rijden? Dan kan heel groenlinks naar een strafkolonie. (oh die wens is de vader van mijn gedachten).Rechters sporen niet, de civiele niet en de strafrechters ook niet. Weg met de eeuwige benoeming. Politiek en rechtspraak zou gescheiden zijn. ammehoela.Mag toch hopen dat een hoger beroep de boel bijstelt.Wat is die "ongeschreven" zorgvuldigheidsnorm? Baseren we ons nu op een soort van blanco contracten?