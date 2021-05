'Veelbelovend toekomstperspectief voor ethereum'

Hoe meer ik erover nadenk, hoe duidelijker het wordt. Als we kijken naar deze trend van cypto, waar wordt deze door gedreven? Wat is belangrijk? Ik denk dat zoeken naar fundamenten voor het succes van deze trend en de stijging van crypto prijzen totaal verkeerd is. De verhalen over Ethereum, over Bitcoin, over Cardano in Afrika, de cult van Dogecoins en andere memecoins...het ‘geloof’ hierin en de sektarische volhardenheid van Bitcoiners die overtuigd zijn van de fundamenten...mijn idee is dat deze ‘narratives’ volledig overhyped zijn door mainstream media, social media en influencers. De cryptotrend is niet gebaseerd op de adoptie van Ethereum of Bitcoin als nieuwe valuta.



Het succes van crypto, de handel, meer geld inflow en de daarbij behorende stijgende prijzen is een trend op zichzelf! Want wat we zien verschijnen nu in de ‘echte wereld’ zijn exchanges zoals Coinbase, Etoro, Bitvavo. Banken en brokers zoals Square en Robinhood die cryptohandel mogeijk maken. De opkomst van Digital Wallets. De toegankelijkheid van crypto handel. Advertenties overal om te handelen in Bitcoin en crypto. Rijk worden door middel van crypto. Cursussen, trainingen om te handelen in deze space. Dit is wat er gaande, dit is de trend en wat razend populair is en niet het Ethereum als netwerk of de Bitcoin als betaalmiddel.



Dus, de crypto space is nu 1.7 triljard waard. Deze trend van handelen in crypto via digital wallets en gebruiksvriendeijke exchanges, als die doorzet dat zal er veel meer geld instromen richting de 5 triljard volgens Goldman Sachs. Dit zal betekenen dat de prijzen nog veel hoger kunnen. Kijk niet naar fundamentals, dat is niet helemaal niet waar het om gaat hier.