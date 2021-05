Groei wereldhandel versnelt

[quote alias=drooglegging id=13461410 date=202105251509]

Nou verpest je het feestje, hang die slingers terug en loop gewoon de polonaise mee!

Commodotties +25% in geld, -12% in volume, dus groei!



Dat is precies wat er gebeurd , geheel mee eens , echter is dit nog niet officieel gepubliceerd , of heb ik dat over het hoofd gezien ?

Heb jij een bron ?