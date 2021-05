Beursblik: Shell zet positief stapje in groenere koers

Hoezo wordt de wereld er groener van als die raffinaderij niet van Shell maar van Pemex is? Het is nog steeds dezelfde raffinaderij. De wereld wordt ook niet groener door geen olie meer te pompen, maar door geen olie meer te gebruiken. Dit moet niet van de aanbodkant komen, maar van de vraagkant. Als er minder vraag is naar olie, dan komt er vanzelf ook minder aanbod. Je kan de vraag niet afknijpen door minder te produceren. Het enige dat je daarmee bereikt is dat je het aanbod over laat aan de Russen en de Saoedi's, en die geven niet heel erg veel om het klimaat.