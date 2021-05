Beursupdate: weinig spanning op Damrak

Ach, zo vreemd is het niet dat PostNL 2,1 % stijgt, want met een bovengemiddeld rendement en dividend doet de organisatie het gewoon super goed. En in juli kan je nog een verhoogde winstwaarschuwing verwachten tot boven de 300Mln EBIT Y2021 en in augustus de definitieve Q2 cijfers en 9cent interim dividend. Voor 2021 zal het dividend wel worden verhoogd tot 35 cent of zo ipv 29 cent.. dus volop koersstijgingsmogelijkheden in 2021 !