Beursblik: InPost te goedkoop

Ebitda van 1741 miljoen euro voor 2021? In your dreams! 1741 miljoen Poolse zloty gaat het om. Bij een zloty koers van 0,22 euro, betekent dit een verwachte Ebitda van 383 miljoen euro.



Met daarbij aangetekend dat de kluisjes worden geleased. Dus dan is het ook wel prettig te weten wat de Ebit verwachting is. Zeker als je ook nog eens met andere bedrijven gaat vergelijken. Bij de Q1 trading update wordt dit niet genoemd