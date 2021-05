Hogere inflatie volgens Fed van voorbijgaande aard - Notulen

Ja ,iedereen spreekt over inflatie

Je hoort en leest dagelijks dat het gevaarlijk is en word echt opgeklopt .

Wat heb je dan ,kudde geest .

Nog een maand verder en niemand praat nog over inflatie (of minimaal )

Men moet wel op de toppen van de tenen staan met verklaringen .

Waar er rook is ,is er vuur .

Laat je niet in de war brengen

Een correctie is gezond