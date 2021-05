Tech is nog niet voorbij .

Vb .waterstof is de nieuwe toekomst ( is dit tech ?)

Grondstoffen , de economie heeft nog wat tijd nodig .

ijzer erts ,ze doen of er helemaal geen voorraden niet meer zijn .

Er word veel opgeklopt en de inflatie zal wel tijdelijk hoog zijn maar dat komt dik in orde .

Een gezonde correctie en niet te veel onnodige paniek .

Flow trader heeft niet liever dan onrust

Gewoon op je aandelen blijven zitten