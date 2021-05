Beursblik: Bitcoin onderuit na Chinese waarschuwing

Toch is er nog lang geen capitulatie. Dat had het kunnen zijn als die gang naar 30K had doorgezet, en dan kan het zijn dat het binnen 24 uur ook op 15K zit. Maar wat vandaag wel blijkt is dat er kennelijk op niveau 35K nog bakken met partijen zijn die klaar staan om de zeepbel gewoon weer opnieuw op te blazen. Want ja het is 1 grote gemanipuleerde klerezooi die hele coin markt zoveel mag je toch wel stellen na wat er de afgelopen dagen is gebeurd. Dat betekent ook dat ik het niet uitsluit dat de volgende hausse nog gekker wordt - teveel mensen geloven gewoon in het snel rijk worden sprookje van Bitcoin 100K - waarna het op gegeven ogenblik alleen nog maar harder uit elkaar spat. Het is nog lang niet voorbij deze soap en de grote jongens (financiele spelers, crypto oprichters, en criminele crypto gebruikers van het eerste uur) die lachen zich een ongeluk.