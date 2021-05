Kwartaalresultaten InPost trekken fors aan

Poolse markt is nu nog in het voordeel van Inpost maar met het intreden van 'gratis bezorgen' ook in Polen komt daar het verdienmodel ook onder druk.



Vandaar ook dat ze buiten Polen zoveel moeite hebben.



Bij de IPO werd gedaan alsof Inpost wel even copy paste internationaal zou uitrollen.



Slim gepromoot van de private equity verkopers maar dit bedrijf is zijn huidige market cap bij lange na niet waard.