IMCD doet overname in Centraal-Amerika Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: IMCD

(ABM FN-Dow Jones) IMCD heeft met de overname van Andes Chemical zijn positie in Latijns-Amerika versterkt. Dit bleek woensdag uit een persbericht van de distributeur van speciale chemicaliën en voedingsingrediënten. Andes opereert met speciaalchemie in Centraal-Amerika en Peru met een omzet in 2020 van 46 miljoen dollar. De 43 werknemers van Andes voegen zich bij het Amerikaanse team van IMCD. Correctie: om aan te geven dat IMCD al een positie in Latijns-Amerika had. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.