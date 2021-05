Bitcoin schiet onder de 40.000 dollar

Interessante reacties allemaal hier. De beste vind ik nog het pleidooi voor goud. Het meest bizarre is dat bij elk artikel over Cryptocurrency een foto van een leuke fysieke munt erbij geplaatst wordt. Maak nu maar eens aan je oma wijs dat je je spaargeld in niets belegd heb. Oh, dat is toch die mooie glanzende munt. Nou die is wel wat waard. Probeer maar volgende keer bij de AH je boodschappen ermee te betalen. Laat het wisselgeld maar zitten.



Onlangs las ik een Artikel van een Amerikaan die stelde dat Cryptocurrency het grootste open Ponzi scheme is wat er bestaat. Er is geen functie voor de CC behalve speculatie. Er is dus slechts een waarde indien er iemand is die het van je wil kopen. Iets wat geldt voor vele dingen in het leven. Je huis, je postzegelverzameling, je antiek. We hadden in de middeleeuwen de speculatie in bloembollen.Speculatie zal er altijd zijn zolang de mens “greedy” is. Mijn advies doe niet mee aan de deze onzin, zie hoe sommigen rijk worden en velen arm. Slaap rustig.