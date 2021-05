Topbelegger Michael Burry bouwt flinke shortpositie in Tesla op

Er is gewoon steeds ruimer aanbod, alle Europese major merken komen nu door met ruimer aanbod, voor elke wat wils dus.



De Tesla CEO is verworden tot een ongeleid projectiel met alle kenmerken die daarbij horen, daar moet je als aandeelhouder wel tegen kunnen.



Tesla was een gadget, een hebbe dingetje, de veel kilometer vreter heeft nu echter wel wat anders nodig!