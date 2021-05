Musk uit weer kritiek op bitcoin

quote: Rene70 schreef op 17 mei 2021 08:26:

[...] Is dat dom? Of geloof je in de munt en heb je even op het "verkeerde" moment gekocht? Mooi moment om bij te kopen



Het is in ieder geval niet verstandig om op 60000 te kopen als je al eerder aan veel lagere koersen kon kopen maar dit toen niet durfde.Als je ermee wil beginnen moet je natuurlijk wel eens beginnen en dat kan op een recordkoers zijn (was bij mij ook het geval maar wel meer dan 200 keer lager dan die 60000) maar dan ga je er heel miniem in zodat je bij een evt terugval nog heel wat munitie over hebt om bij te kopen.Het zou dom zijn om er aan dergelijke koersen zwaar in te gaan ,domheid kan dan soms met geluk wel lonen maar het is best om niet teveel op dat geluk te rekenen.Wie bvb in december 2017 op een recordkoers van 16000€ kocht en er 1 jaar later voor hetzelfde bedrag in € bijkocht had zijn BTC aan een gemiddelde koers van 6400 € ,het duurde daarna niet zo lang meer vooraleer die winst had.Ander vb wie op 1000€ voor 100 € kocht en telkens systematisch voor 100 € verkocht bij een verdubbeling en bij halvering voor die 100 € weer kocht heeft er ondertussen 400 € meer uitgehaald dan ingestopt ,hij bezit daarbij ook nog 0.034375 BTC.Al degene die de al bij al minieme daling van BTC (toch voor wat crypto betreft) nu anderen voor dom aanzien blinken natuurlijk evenmin uit in intelligentie.