Inflatie gaat oplopen, dat is zonder meer klaar.



Maar, daar zijn alle Europese leiders heel blij mee. Hoe hoger de inflatie, hoe groter de economische groei.

Dat is nog eens leuk aan inflatie, omdat economische groei in Euro's of Dollars wordt gemeten.

Dus 5% inflatie is 5% groei en 50% inflatie is 50% groei.....kijk, zo laat je de staatsschulden verdampen, slim hoor.