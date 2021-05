Beursupdate: AEX op Wall Street

Nou, shell is het enige aandeel dat iets zakt, terwijl ik denk dat dat nu juist het aandeel is dat maximaal gaat profiteren van de toenemende versoepelingen, toen Rutte de teugels van de week iets wilde gaan vieren, boekte corendon direkt de beste boekingsavond van het jaar, zei hun topman op bnr van de week!!

De chipjes bakten opnieuw pikzwart van de week, of moet ik rood zeggen, wat mij heel erg verwonderd is het feit dat zelfs een boer die de piepers voor de aardappelschijfjes teelt, al 5 jaar kan zien dat de vraag naar groene chipjes gigantisch toeneemt, er toch weinig of niks ondernomen is om reserve capaciteit op te bouwen, de telegraaf meld vandaag, dat het voor grote prijsdruk gaat zorgen, alles wat chipjes bevat, en dat is tegenwoordig bijna alles ,wordt een stuk duurder en de veel te weinige chipjes kunnen wel eens een heel lelijke stok in het wiel van de wederopbouw gaan steken, het is ronduit dramatisch, dat europa en amerika zo goed als niks in de aanbieding hebben op dit gebied, terwijl in het verre oosten de boel in brand vliegt door oververhitting en in taiwan men de stroom niet meer aan kan leveren voor die asml euv energie slurpers!!

Het aexje ging ook dik rood -2,3%, bij mij was het drama nog veel groter, meer dan 3% eraf van de week, opnieuw droeg besi de rode lantaarn, die verspeeld in 3 weken tijd maar liefst 20%, ook tante pos kreeg de handen niet op elkaar voor haar prachtige cijfers en outlock, een ------ van 4,62% was de beloning voor al dat moois, al is de opwaartse trend al weer ingezet!!

Ook aperam bleef onder nul, al kwam dit ook door de dividend traktatie,amg is de weg nog veel meer kwijt, er gaan geruchten over veel goedkopere lithium vervangers, dat zou zomaar de oorzaak kunnen zijn voor de valpartij.

Ordina was de enige echt groene bij mij +3,20%!

Vandaag genieten van echt groen op de tuin zorgt overvloedige regen en flink hogere temperaturen voor een inhaalslag, alles brult omhoog!!

Morgen wezenzondag, met de Hemelvaartsdag, ging de HEILAND niet een vloek uitsprekend ten Hemel, daar was alle reden toe, al ZIJN liefde werd beloond met een vreselijke smartelijke kruisdood, toch breidde HIJ Zijn handen zegenend uit over de aarde toen HIJ wegvoer, onbegrijpelijke heerlijke liefde!!, zien we op het moment weer niet hoe ook ZIJN volksgenoten zeer kwalijk behandeld worden??

Maandag hoop ik dat de amerikaanse revance, nog meer op bezoek komt bij ons, daar vliegt, ondanks heel wat mindere cijfers, de boel weer bijna door het dak!, bij Dalm daalde de koperprijs weer iets, zou dat te maken hebben met het alles verlammende chip tekort?? SJALOOM!!!