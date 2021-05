Musk zet Dogecoin hoger

Handelen in crypto blijft vooral gewoon gokken en leuk tijdverdrijf nu de casino’s dicht zijn. Je hoort altijd dat Bitcoin here to stay is en nog flink in waarde gaat toenemen. Misschien geldt dat voor de cryptomunt in het algemeen als betaalmiddel, maar zeker niet meer voor de individuele munt. Je ziet wat er gebeurt met de Bitcoin. Zou die nu echt over het hoogtepunt heen zijn? Waarde daalt ten koste van de nieuwe, opkomende munten als dogecoin. Het feit dat er een beperkte oplage is maakt dan niet meer uit. We stappen gewoon over op een andere munt.



Een crypto ETF is dan wel een mooie uitkomst. Niemand weet welke het straks gaat worden.