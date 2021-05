Musk duwt bitcoin omlaag

Hier zit een groter plan achter, bitcoin is inderdaad een energieslurper en niet zo handig voor transacties. Dogecoin daarentegen is veel eenvoudiger van opzet, Musk heeft er al een flinke hoeveelheid van, en de computers in de auto's van Tesla kunnen ze minen en een netwerk vormen voor transacties. Dogecoin is betaalmiddel voor de eerste Maanmissie van SpaceX, dus Elon Musk heeft grote plannen met Dogecoin. Don't bet against Elon, hij is nog veel slimmer dan je denkt. Het minste wat je kunt doen is gewoon wat Dogecoin kopen, bijvoorbeeld via Binance. Kan gewoon met iDeal. Op dit moment doet een Dogecoin 36,5 cent.