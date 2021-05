Wall Street koerst af op fors lager slot

quote: Lepre Chaun schreef op 12 mei 2021 21:37:

James Knightley, hoofdeconoom van ING, denkt dat in mei de inflatie verder zal oplopen tot 4,5 procent op jaarbasis.



Maar in het derde kwartaal zal de inflatiedruk afnemen.



‘De Fed denkt dat de inflatie uiteindelijk weer stabiliseert rond de 2 procent’.



De huidige inflatie is een tijdelijk verschijnsel, waardoor het rentewapen niet hoeft te worden ingezet.



Morgen weer gewoon groen dus

Nee, het wordt pas weer groen als de inflatie ook feitelijk laag blijft of nadat deze weer is gedaald en de rente feitelijk niet is verhoogd of weer is verlaagd. Aan wat deze ING econoom, of wie dan ook, nu denkt hebben beleggers niets. Het gaat om de alles bepalende angst voor blijvend oplopende inflatie en rentes die de beurzen rood doet kleuren. Vandaag werd deze angst bewaarheid door de cijfers, dus de luiken gaan open.