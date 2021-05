Beursblik: Fed wijzigt beleid niet ondanks inflatiestijging

Mijn verwachting is dat de FED wel weer even zal hinten op verandering van het monetaire beleid, anders gaan beleggers weer denken dat niks doen is om de paniek te verbergen, dus onder het mom van "niks aan de hand, is maar tijdelijk en wij kijken verder ". De boodschap moet in kleine stukjes over de tijd verspreid worden, om beleggers langzaam te laten wennen aan het nieuwe speelveld.