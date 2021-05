Beursupdate: AEX onder 700 punten, hele index kleurt rood

Het bewijs wordt duidelijk geleverd dat de FED de weg kwijt is en eigenlijk geen kant meer op kan.

Rente verhogen laat de aandelenmarkt in elkaar plempen (en deels de huizenmarkt). Maar de inflatie maakt iedereen structureel armer geruime tijd. Bedankt raar beleid FED (plus het kopieergedrag van de ECB)