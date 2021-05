Wall Street richting verdeelde opening

Waanzin op ten top, dow jones mega hozanna, hype naar hype en hebbeerigheid. Elke dag hosse en geluks zoekers dat daar de geldpers tegen de muur klots van geluk.

Eu wat rood in tegenstelling fruts.



up up up groen groen groen, de huls is er niks bij.



2000 internet hype compleet zelfde, dit , de corona hype is nog erger in de vs ,met de fruts.

600 puntjes up in 1 dag, tegen zwaar teleurstellende cijfers vrijdag.