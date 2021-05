Europese beurzen openen hoger

Zie ik het GOED:



Groen opening, hoe vaak zie ik dit al in 1.65 jaar tijd, elke dag groen groeh, krachtbron avn de eeuw, echt een bubbel en opjagen van de indexen is het, fruts blazen maar en gam doen aan shorts uit de markt tikken.



In heel de wereld hebben mensen het moeilijk, pandemie, doden, etc etc. geldmachines maken over uren om bankiers te verrijken van geld met groen en gam.



Hoog houden tot 15:30 dan gam dan draai.