Bijna 156 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

Een virus komt vaker voor en is gewoon een regulering van moeder natuur. We zijn gewoon met teveel mensen. Het is alleen maar goed als de wereldbevolking eens krimpt.

Het meerendeel van de mensen die overlijden zijn oud. Ik gun het niemand, maar het is wel prettig als we weer eens normaal kunnen leven en de ruimte hebben. De groei kan niet eeuwig zo door gaan.



Ik snap wat je probeert te zeggen, maar als je als mens op de wereld bent gezet probeer je het toch zo lang mogelijk in goede gezondheid uit te houden. Het is inderdaad zo dat we niet door kunnen gaan met het voortplanten in dit tempo. Vooral in India, Nigeria etc. is de bevolkingsgroei heel erg hoog. Misschien moeten ze daar een iets aan doen, want er is misschien nog wel genoeg plaats, maar voor deze mensen moet natuurlijk ook nog genoeg eten, werk, huizen en hygiene zijn. De aarde kan best met wat minder mensen bestaan