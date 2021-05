Groot verlies voor Air France-KLM

Is en blijft een drama

- verlies ruim boven 10 miljoen per dag

- opnieuw aandelenuitgifte komende maanden

- geen zicht op definitief herstel gezien het onderliggend risico van nieuwe mutanten covid de komende jaren

- bij eventueel herstel geen verdiencapaciteit om ooit de schulden terug te betalen.



Failliet en doorstart is de enige optie om van de giga schuldenberg af te komen. Helaas voor de aandeelhouders