Stellantis haalt emissiedoel zonder hulp van Tesla - media

Het Stellantis hoofdkantoor is gevestigd op de Zuidas/Worldtrade centre/Strawinskylaan/toren C, niet echt dichtbij de fabrieken waar tienduizenden medewerkers de voertuigen in elkaar schroeven, verre van dat zelfs!



Een van de duizenden multinationals en bedrijven die fiscaal onderdak zoeken voor de fiscale neerval.



Het semi-maffia bedrijf krijgt waarschijnlijk ook nog 1,2 miljard euro BTW teruggestort vanuit onze eigen belastingkantoren.



Ik maak mee er echter niet druk om, ik kan het immers niet veranderen!