IEX presenteert jaarcijfers en kondigt nieuwe site aan

Geachte Staf @ IEX (redaktie en management),



wat een verrassing met de nieuwe lay-out, pakweg een jaar nadat de vorige gloednieuwe lay-out met icoontjes per gebruiker werd ingevoerd. U heeft de eerste reacties gezien, en die komen vooral van mobiele gebruikers. Ik denk dat ik de reacties kan plaatsen :



Toen ik vanavond op mijn scherm keek, was het IEX-scherm veel breder getrokken dan we gewend waren. Zo breed zelfs, dat ik dacht dat er een systeem-hickup was geweest. Uitlogguhhh dacht ik, .. maar na het inloggen bleef hetzelfde superbrede scherm. Best mooi als je er even wat langer naar kijkt, maar blijkbaar werkt dit niet voor onze mobiele IEX-leden.



* Ik denk dat er een goede suggestie is gedaan : Trek de wijziging even terug en ga een weekje of 2 testen met een beta-groep. Verwerk hun suggesties en hun feedback. Kom daarna terug met jullie wijzigingen.



* In het hoofdmenu hierboven zit een inconsequentie ; Sommige menu-keuzes zijn direkt aan te klikken, terwijl andere menu-keuzes niet direkt aan te klikken zijn. Daar moet je eerst proberen om een submenu tevoorschijn te halen, en daaruit mag je dan wel iets aanklikken. Houd het simpel voor de gebruikers @ IEX ; Of alle hoofdmenu-keuzes aanklikbaar, of alleen overal submenu-keuzes aanklikbaar. Maar geen mengelmoesje waar we als gebruikers onvoorbereid maar zelf een oplossing moeten zoeken.



* Als jullie er iets voor voelen om een beta-groep in te stellen, kies dan tenminste 2 groeps-samenstellingen :

Mobiele gebruikers en vaste-scherm-gebruikers. Ik behoor tot de laatste groep, en ben best in voor deelnemen aan een beta-groep.



* Geef de (toekomstige) leden van een beta-groep ook een direkte ingang bij jullie systeembeheerders die voor de layout verantwoordelijk zijn. Een chatgroep of een emailadres, whatever. De mogelijkheid om direkt te schakelen en met elkaar te sparren, gaat m.i. positiever en constructiever bijdragen dan wanneer we wachten op publieke postings hier op IEX.



* Een laatste puntje voor nu : Probeer jullie layout eens 1 of 2 slagjes kleiner .. misschien is dan alles al opgelost voor onze mobiele gebruikers. Hopelijk kunnen jullie iets met onze reacties.



Zoals altijd, hartelijke en betrokken groeten !