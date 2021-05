Beursblik: beursexperts adviseren Shell voor mei

Alles gaat elektrisch? Koper groeit niet aan een boom. En een nieuwe mijn ontwikkelen duurt jaren. Het break even point tussen elektrisch en fossiel loopt weer steeds verder op.

Het tekort aan water zal de "elektrische retoriek" gaan overstemmen.

Dat een wethouder in Amsterdam fel tegen fossiel is ("geen advertenties meer in de metro voor fossiel") geeft een treurig inkijkje in de huidige stand van zaken.

Ongekende kneveling van het vrije creatieve denken. Morgen 4 mei. Ik blijf hoop houden.