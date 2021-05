Video: ABN AMRO weer positiever over aandelen

Nou, abn is ook niet voor winstnemen in deze situatie omdat er veel meer seinen op groen staan, dan op rood, ik deel hun mening, als we corona geheel of gedeeltelijk achter ons kunnen laten, is de kans dat de weg omhoog gaat lopen veel groter, dan naar beneden, maar ik ben natuurlijk ook maar een profeet die brood eet!!

Het was me het beursweekje wel weer, dinsdag leek het een toppen der toppen week te worden door prachtige vooruitblikken op de post nl cijfers, mijn winst percentage liep op naar dubbel cijferig nivo, maar helaas, toen vrijdag besi, buiten eigen schuld aan de onderkant van hun mega mooie verwachting uitkwamen, werd Peele [ de vroegere vuilnisman] gebeld om een extra vuilniswagen om al die kostbare aandelen in te knikkeren en daardoor werd het toch nog een tob der tobbenweek, al viel de schade nog wel mee, het aexje schreef een min van 1,2%, ik verloor 0,3%, altijd nog 4x minder slecht dan de big beurs!!

Omdat ik nogal eigenwijs ben heb ik toch maar contra al die kliko broeders gereageerd, ik heb besi op het dieptepunt op 66,75 en 66,85 bijgekocht, dus had ik op de dramadag toch nog een dagwinstje en die gaat nog meer knaken opleveren, want het extra dividend gaat richting aperam, dan krijgt het toch een rendement van minstens 3,5%, de rabo melde van de week dat spaartegoeden tot 1 ton de fabelachtige rentebate van 0,01% gaan opleveren voortaan!!

Bij besi is eerder, toen hij van 30 naar 35€ steeg geadviseerd; neem winst en verkoop je halve positie, zij die dit gedaan hebben kijken tegen een geslachte kip aan die nog altijd gouden eieren legt, gezien de ontwikkelingen op de chipmarkten geloof ik dat het korsdoel van Josjer; 80€, aan de voorzichtige kant is!!

Winstnemerij deed ook aperam geen goed,nu ja, dan kan ik er misschien nog enkele meer bij kopen, van het besi en postnl div, we zullen het maar niet te somber bekijken!!Shelletje viel mee, maar hield toch de traditie in ere; rood op donderdag en vrijdag, gelukkig was het week resultaat eindelijk weer eens lichtgroen, de amerikaanse olieboeren hadden vergelijkbare cijfers, maar gingen nog veel harder op hun bekje!!

Ordina kwam wel met een mooi verhaal en resultaat, er zit 1 gevaarlijk schaduwkantje aan; dat briljante topjongens dreigen weg te lopen naar elders, nu ja dan moet ordina met meer knaken gaan wapperen, dan valt het vast wel mee!!

De kraak heldere beeldjongens deden het niet slecht, alleen die zakelijke beelden missen nog een stukje helderheid, maar daar wordt hard aan gewerkt, het weekverlies liep in ieder geval terug, bij kpn!!

Vandaag boonstokken zetten op den akker, want dan kan ik er vast sla tussen poten, want de corona therapie; veel vers eigen biologisch geteeld vitaminen materiaal levert ongelooflijk sterke lichaams soldaten op, die die virusjes wel eens even vakkundig killen!!

Ook nog wat koper Dalmklaar maken, want dat armelui's goud levert leuk op bij hen, momenteel!!

Morgen mogen we onze oortjes weer in het echt wagenwijd open zetten om het heerlijke WOORD tot ons te nemen, het verwarmt en verrijkt je hart zo aangemaam,omlijsten met wonderschoon, dubbelstemmig Psalmgezang is een lievelings hobby van me!!

Maandag hoop ik dat veel van die kliko gasten,net als aaltje Rutte voor een nieuwe kans gaan en besi eerherstel geven, de top politicus Kees gaf Rutje uit het prachtige wijsheidsboek de Prediker de raad mee; kom jongens; handen aan de ploeg en nu eens construktief en positief voorwaarts, die vliegen afvangerij heeft veel te lang geduurd, wat het beursje betreft broed ik nog op turbo div plannen, maar eerst maar eens kijken wat er gebeurd!!SJALOOM!!!