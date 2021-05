Ten Doeschot meldt eerste belang in Neways

Nu maar hopen dat aandeelhouders een hoger bod er uit kunnen slepen. Ik ben ook in bezit van wat aandeeltjes, maar ik ben zwaar teleurgesteld in het huidige bod. Neways stond op het punt om een turnaround te maken richting hogere winst en dat potentieel zit er gewoon in. Als je de andere waarderingen ziet binnen de tech sector moet je wel aan een koers van minstens 40 euro denken. Met een winstmarge van 10% en dus winst per aandeel van wel 2 euro, is 40 euro zelfs nog goedkoop. Dat heeft vdl wel gezien en hoopt op slapers.