Enorme stijging Amerikaanse inkomens

Groot probleem,

Ons kleine bedrijf ( in de vs) zoekt 3 werknemers: niet te vinden

Buurman zoekt 2 werknemers: niet te vinden

Hotel ondernemer gisteren gesproken zoekt 200 werknemers (minstens) en niet te vinden



Oorzaak: groot deel VS werknemers zitten thuis en krijgen in totaal tot zo’n $3000 uitkering en vinden het wel best, is dus de reden van deze 20% stijging, het loopt aan alle kanten vast.