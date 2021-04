Beursblik: CEO Just Eat moppert over beursnotering

quote: Studentenrekening schreef op 30 april 2021 13:04:

Just Eat Takeaway heeft echt een hele moeilijke opgave. JET maakt enorme verliezen om markt te veroveren, maar die enorme verliezen staan in geen vergelijking tot de nog veel grotere verliezen die Uber zich kan permitteren.



Ik krijg om de week kortingscodes toegestuurd van Uber EATS met 7 tot 10 euro korting op mijn bestelling van 20 euro. Hoe kan je daar tegenop gaan concurreren? Het is echt een race to the bottom.



Europa moet echt iets doen om haar eigen techsector te beschermen tegen de Amerikaanse VC cultuur met eindeloos diepe zakken.

Gewoon Uber coupons van "20 euro", het slaat echter niet aan, ze kunnen beter gewoon per straat, per huisnummer een biljet van 20 euro(of een soortgelijk bedrag in Dogs) in de brievenbus douwen om daar naar eigen believen wat mee te doen met de "groetjes van Uber"In de VS zijn Lyft en Uber de laatste dagen zeer zwaar afgestraft, een of andere staatsfiguur heeft gehint op definitief "in dienst nemen" met alles dat daarbij hoort.