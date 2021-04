Wall Street verwerkt groeidata en kwartaalcijfers

Wat een hype, en hebberigheid in de VS.

Wie betaald de rekening ooit nog eens.

En maar geld uitgeven, tuurlijk moet de beurs het ophalen voor het rijk.



Gam gam steeds, dalen, mag niet meer, elke tik down moet up.



Wat is er zo anderes ineens in de fruts te zien, van 33780 naar 34100

oja, systeem geeft al 3 weken aan stoploss sh moet uit en af, dan helaas morgen ochtend