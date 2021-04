Unilever uitblinker op rood Damrak

Waanzin dat Shell daalt. Midden in een pandemie er een winst van meer dan 3 miljard dollar in 1 kwartaal uitpersen, ondanks vraaguitval door opgelegde restricties, is echt ongelofelijk knap. Ik snap echt niet dat beleggers dit huzarenstukje niet op waarde kunnen schatten. Maar ach het is natuurlijk veel waardevoller en toffer om 180x de winst per aandeel te betalen.