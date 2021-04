Winst Shell stijgt iets harder dan verwacht

Het lijkt net of analisten de cijfers bijna goed hadden voorspeld. Niets is minder waar. Op bijna alle onderdelen zaten ze er echt flink naast. Maar per saldo zaten ze dan net iets onder de werkelijke winst waardoor het lijkt alsof ze het bijna goed hadden. Wat een zelfverheerlijking. Laat dat voorspellen door die zogenaamde analisten toch achterwege. Het voegt niets toe. Shell heeft het gewoon goed gedaan al is het op een heel andere wijze dan de analisten vooraf dachten.