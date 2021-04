GameStop rondt aandelenemissie af

Gamestop heeft zijn schulden met eigen kapitaal afbetaald, de aandelenuitgifte zal gebruikt worden voor het verder omturnen van het bedrijf. Het belangrijkste is denk ik dat Gamestop de afgelopen weken 3,5 miljoen aandelen heeft weten te verkopen zonder de koers te laten dalen.



Het bedrijf heeft nu een half miljard cash en een volledig nieuw board met absolute toppers die zich al bij andere bedrijven bewezen hebben. Met een huidige waardering van net boven de 10 miljard ben ik zeer positief gestemd dat de huidige koers op zijn minst gehandhaafd blijft.



Persoonlijk ben ik juist gefascineerd door de oudere generatie beleggers die mijns inziens de jongere millennial/Reddit-generatie onderschatten. De due dilligence en reacties die ik op Reddit vind hebben vaak een hogere kwaliteit dan de 'gevestigde' media.



Ik vind het dan ook bizar dat iemand GameStop een 'kansloos bedrijf' noemt zonder enige verdere onderbouwing. Of verdiep je in het bedrijf en kom met een onderbouwing, of reageer niet.